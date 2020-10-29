Увлекательные экскурсии по Израилю

Израиль расположен на средиземноморском побережье Ближнего Востока. Страна имеет особенное значение для иудеев, мусульман и христиан, поскольку именно здесь была Святая Земля.

Экскурсии по достопримечательностям

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Израиль привлекает туристов на протяжении всех сезонов благодаря продуманной туристической инфраструктуре. Многие приезжают, чтобы посетить памятники истории и религиозные здания, другие ради удивительных пляжей и рекреационных курортов на Мертвом и Красном морях. Познакомиться со страной и узнать ее поближе можно на экскурсиях в Израиле.

Иерусалим – столица, объединяющая множество культур и притягивающая паломников со всех континентов. Это религиозный центр христианства, ислама и иудаизма, где хранятся ключевые символы Израиля – храм Гроба Господня и Стену Плача, превосходно сохранившийся исторический центр города, крепостные стены и археологические раскопки.

Тель Авив изначально был основан как еврейский квартал на территории порта Яффа, а сейчас это большой мегаполис, где есть многочисленные небоскребы, прекрасные набережные, пляжи для отдыхающих. Модные рестораны с кухней народов мира, клубы и бары приглашают желающих отдохнуть всей душой. Но Тель-Авив считается и отличным местом для культурного отдыха, поскольку здесь расположены концертные залы, галереи, музей художеств.

Какие интересные места стоит посетить в Израиле

Улучшить здоровье и набраться сил можно на берегу Мертвого моря: вода богата солями и микроэлементами, славится лечащими характеристиками. Можно посетить Национальный парк «Ган а-Шлоша» или Сахне с тремя озерами с термальной водой. В них на протяжении года поддерживается температурный режим на уровне 28 градусов, а их глубина около 8 метров.

Посетить эти и другие места можно на экскурсиях в Израиле, которые проводятся на русском языке. Все экскурсии проводятся опытными гидами. Проверить цены и заказать экскурсии на интересующие даты можно на официальном сайте. Предлагается полноценное сопровождение, трансферы на комфортабельных автобусах. Во время пеших экскурсий составляется оптимальный маршрут, продумывается время отдыха.