В Карабахе вспыхнули ожесточенные бои в Аскеранском районе

В четверг, 29 октября власти непризнанной Нагорно-Карабахской респудики (НКР) заявили об ожесточенных боях с войсками Азербайджана вблизи нескольких сел Аскеранского района.



Об этом сообщает армянское государственное новостное агентство "Арменпресс" со ссылкой на Ваграма Погосяна, пресс-секретаря президента НКР.



"Интенсивные боевые действия на различных участках передовой линии продолжаются. Армия обороны Арцаха (армянское название Карабаха - Ред.) ведет ожесточенные бои в районах Аскерана: Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр. Противник несет большие потери в живой силе", - отметил Погосян.

