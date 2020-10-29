Пресс-служба Рады отменила решение о лишении аккредитации ряда СМИ

Пресс-служба аппарата Верховной Рады отменила решение о лишении парламентской аккредитации некоторым средствам массовой информации.



"Данное решение отменено, как не соответствующее принципам открытости и взвешенности", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте парламента.



Пресс-служба извинилась перед журналистами "за досадную ошибку, которая произошла из-за недостаточного внимания к мониторинговой работе по освещению деятельности Верховной Рады".



Как сообщалось, спикер парламента Дмитрий Разумков в среду поручил пресс-службе Верховной Рады пересмотреть решение о списке СМИ и основаниях для лишения журналистов аккредитации.



Ранее сообщалось, что парламентский комитет по вопросам свободы слова согласился с предложением пресс-службы лишить аккредитации в Верховной Раде представителей 19 СМИ, которые не предоставили сведения об освещении в своем издании деятельности парламента.

