В Москве в офисе "Яндекс. Такси" мужчина облился бензином

Полиция задержала мужчину, который облил себя бензином в офисе "Яндекс. Такси" и требовал встречи с генеральным директором. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.



"В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. По предварительной информации, он работал в "Яндекс. Такси", - сказал собеседник агентства. По его словам, причины произошедшего выясняются. По предварительным данным, у таксиста произошел конфликт с бывшим работодателем.



Ранее сообщалось, что в офис "Яндекс. Такси" зашел разъяренный мужчина, облил себя бензином и требовал встречи с руководством.



В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента. "Сотрудниками полиции в территориальный ОМВД для разбирательства доставлен 45-летний гражданин, который угрожал причинить себе вред, находясь в офисе одной из организаций в Огородном проезде", - сказал собеседник агентства, добавив, что полицейские не дали мужчине нанести себе травмы. Ему вызвана специализированная бригада медиков, проводится проверка.

