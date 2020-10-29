Ленточные пилы — лучший инструмент для столярной мастерской

Выбор оборудования для столярной мастерской требует особого внимания. Ленточные пилы имеют целый список преимуществ перед другими видами оборудования для деревообработки.



Некачественный распил доски доставляет немало хлопот домашнему мастеру, а на крупном производстве подобная проблема ведет к недовольству заказчиков и убыткам. Избежать этого поможет специальное оборудование – ленточнопильные станки. Особенно их использование актуально для столярных мастерских.

Почему именно ленточные пилы?

Сейчас существует большое разнообразие оборудования для деревообработки: лобзики, цепные и дисковые пилы. Так почему же лучше именно ленточнопильные станки?

Преимущества ленточных пил:

Особенности конструкции , благодаря которым вся мощность мотора уходит исключительно на пиление. При этом отсутствует трение и сопротивление, что повышает их производительность, в сравнении с другими видами режущего оборудования. Пильная лента долговечнее диска или цепи. Она реже тупится и разрывается. Отсутствие необходимости торцевания и подрезки после работы. Ременная передача приводится в движение асинхронным мотором . Такая конструкция отличается надежностью. Точность . Ленточные пилы не подвержены отклонениям от линии реза, в отличие от лобзиков. Безопасность . В процессе работы со станком заготовку не нужно постоянно удерживать руками.

Обратите внимание на ленточные пилы украинского бренда Dnipro-M. Они не только доступны по цене, но и имеют целый список преимуществ в сравнении с аналогами.

Почему стоит выбрать ленточные пилы Dnipro-M?

Ленточнопильные станки Dnipro-M — находка для любой столярной мастерской. Наклон пильного стола составляет 45°, что позволяет выполнять распиловку под углом, значительно расширяя сферу применения станка.

Особенности ленточнопильных станков Dnipro-M:

натяжение ленточных пил настраивается вручную с помощью барашкового винта, что значительно упрощает эксплуатацию станка;

возможность быстрой очистки от стружки и поверхностное обслуживание всех узлов;

направляющие изготовлены из прочной стали HSS, а их точная регулировка позволяет подстраивать работу станка под свои задачи;

станки имеют упоры со шкалой (угловые/параллельные) и возможностью быстрой фиксации;

отсутствие люфтов и рывков;

повышенная точность за счет модернизации системы натяжения;

прочный алюминиевый стол устойчив к высоким нагрузкам.

Вы можете купить ленточные пилы в любом фирменном магазине или на официальном сайте Dnipro-M.