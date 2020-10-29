Тупик

«На улице Гороховой ажиотаж, Зеленский весь Совбез вооружает». Конечно, улица не Гороховая, как в оригинале Розенбаума, а Банковая. Но получается не в рифму. Да и по сути, особенно после местных выборов, так гораздо точнее. Ажиотаж действительно впечатляющий. Проходит срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с ударом. «УДАР» Кличко тут ни при чем. Под угрозой оказались «достижения страны в сфере борьбы с коррупцией».



Шеф, все пропало, электронное декларирование отменили, клиенты Национального агентства по предотвращению коррупции разбежались, в Госдепе паника, в посольстве США на Сикорского замечен бледный Мустафа Найем с термосом, торчащим из.... Не важно. Сейчас не до анатомических подробностей. Части быстрого реагирования приведены в повышенную боеготовность. С английских баз поднялись в воздух стратегические бомбардировщики B-52 c четким приказом разбомбить Конституционный суд в рамках операции «Несгибаемый член». Пока писал эти строки, сам чуть не обделался. Такое творится! Ужос!



Со вчерашнего дня страшно воет в «телеге» почетный железнодорожник нации Серега Лещенко. Постит фотки с надгробными крестами на фоне багрового неба. «Конституционный суд поставил крест на системе электронного декларирования чиновников», «КС оставил после себя руины антикоррупционной системы». Наверное, опять забыл вовремя таблетки принять.



«Соросня» как по команде начала кидаться информационным дерьмом в судей КС. Незадекларированные участки в Крыму, сокрытие доходов, другие страшные преступления. Национальное антикоррупционное бюро роет компромат на весь состав органа высшего конституционного надзора, включая собак и кошек. На разгон «темы» выделен впечатляющий бюджет, который изголодавшаяся «соросня» распилила, буквально не отходя от кассы на Подоле.



Особенно отличился глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков. Конституционный суд, решения которого окончательны и обжалованию вообще не подлежат, прикрыл его «кормушку». Отменена вся законодательная база «главного достижения майдана – электронного декларирования доходов и расходов чиновников». Поясню, как работала система «предотвращения коррупции». После нескольких лет разборок в Агентстве при Новикове система устаканилась и был выработан четкий прайс. Хочешь быть абсолютно чистым и пушистым? Заноси суммы согласно утвержденному прейскуранту. Чем выше уровень чиновника, тем больше сумма. Это логично. Платили от $1000 до $50 000 и выше. Если клиент был «зашкваренный». Прекрасная борьба с коррупцией получилась. Показательная.



Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк добавил бензина в веселый костер абсурда, ярко пылающий на закрытом заседании Совбеза. По его словам, Зеленский в категоричной форме (!) потребовал от представителей суда внятно объяснить, чем они руководствовались при принятии столь спорных решений

Требовать от судей КС «мотивы принятия решений» незаконно. Вызывать их на закрытое заседание Рады тоже. Каков алгоритм действий возможен? Ведь не учитывать волю «партнера» нельзя. Самый хреновый для Зеленского вариант, на который он, вне всякого сомнения, решится, – это антиконституционный путч. В общих чертах он уже известен

Более того, информационная база Агентства использовалась для шантажа «дружескими антикоррупционными структурами». В первую очередь «побратимами» из НАБУ. Естественно, не безвозмездно, а за счет оказания встречных услуг. Жили душа в душу. Поэтому когда КС отменил электронное декларирование, у Новикова случился приступ диареи. Перенервничал. Буквально сразу же на сайте честного и неподкупного агентства появилось заявление, в котором судьи КС Ирина Завгородняя и Сергей Головатый «уличались» в подаче недостоверной информации о доходах. Авторы заявления, среди которых и сам Новиков, так торопились, что не обратили внимания на тот факт, что Головатый голосовал против отмены электронного декларирования. Погорячились. Сливали все, что только возможно.Буквально перед чрезвычайным заседанием Совбеза Новиков еще раз сумел нагадить в сторону КС: «результаты выборов в местные советы в опасности». Почему? Потому что победители кампании должны пройти спецпроверку, а это невозможно сделать – база закрыта, воду из кулера слили, персонал сидит голодный и щелкает зубами. Кошмар!Раньше как-то проверяли, писали бумажки, делали запросы. Правда, другие службы. По ходу, теперь весь «навар» им достанется. Саша такого не переживет. Но нас судьба акционера погорелой конторы не интересует. Хотя за то, что чиновник поднял лапку на высший конституционный орган, его как минимум должны были уволить.Тут все гораздо серьезнее. Попахивает грандиозными последствиями. Пока Конституционный суд не называют «рассадником путинских сепаратистов», а весь состав КС еще не внесен на «Миротворец». Но дело уверенно движется именно в этом направлении.Секретарь Совбеза Алексей Данилов, известный своими скандальными заявлениями о «биологической войне» и «постановке на учет в полицию всех пользователей российских социальных сетей», анонсировал появление «угрозы национальной безопасности»: «Считаю, что решения отдельных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер». Обвинить Конституционный суд в антиконституционной деятельности – это, согласитесь, эпично. Не каждый день подобный абсурд происходит.Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк добавил бензина в веселый костер абсурда, ярко пылающий на закрытом заседании Совбеза. По его словам, Зеленский в категоричной форме (!) потребовал от представителей суда внятно объяснить, чем они руководствовались при принятии столь спорных решений. Если это действительно так, то действия президента – готовая уголовная статья. Даже несколько: начиная от вмешательства в деятельность независимого судебного органа и заканчивая посягательством на основы конституционного строя. В решении КС для таких тупых, как Подоляк, есть специальный раздел, который так и называется – «мотивировочная часть». Если человек не умеет читать, то это его проблемы.Повторюсь: сложилась абсурдная ситуация. Прямо, с...ка, апории Зенона. Что будет, если всесокрушающее ядро попадет в несокрушимый столб? Отменить решение КС невозможно. Заставить судей пересмотреть свое решение – это уголовная статья. Само заседание Совбеза по поводу «неотложной надлежащей реакции государства на попытки отдельных субъектов пересмотреть принципы нулевой толерантности к коррупции» противоречит Конституции. Какая, б...ть, может быть надлежащая реакция государства? Только выполнять. Другой «реакции» Основной закон страны просто не предусматривает.Понимаю Зеленского. Он как представитель «порохоботов», потерпевший поражение на выборах и растерявший свой электорат, попал в тупиковую ситуацию. Легально, то есть конституционно, отменить решение КС невозможно. Отправить в отставку весь состав суда нельзя, прекратить его функционирование – тоже. Давить нельзя. Это с одной стороны. С другой – есть мощная воля наших стратегических партнеров. По их мнению, Конституционный суд разрушил всю созданную ими антикоррупционную систему. Указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ антиконституционен. Невыполнение решения КС – уголовная статья. Если не работает НАБУ, то нет смысла в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которая надзирает за законностью деятельности бюро. Цепочка рвется. А чем должен заниматься Высший антикоррупционный суд? Как метко было сказано на одном харьковском собрании, д...чить. Ну и НАПК тоже накрылось.Требовать от судей КС «мотивы принятия решений» незаконно. Вызывать их на закрытое заседание Рады тоже. Каков алгоритм действий возможен? Ведь не учитывать волю «партнера» нельзя. Самый хреновый для Зеленского вариант, на который он, вне всякого сомнения, решится, – это антиконституционный путч. В общих чертах он уже известен. Этап первый: возбуждение НАБУ уголовных дел в отношении судей КС по статье, которую детективы сумеют «натянуть». Проведение кампании по дискредитации как решений Конституционного суда, так и самих судей. Ответственные – «соросня» в парламенте, в СМИ и в Офисе президента. Второй: привлечение к ответственности судей и отмена вердикта КС путем принятия новых законов Радой. Третий: выборы нового состава Конституционного суда, который и отменит предыдущие решения. Пока же все делают вид, что ничего не происходит. На самом деле очень даже происходит. Все уголовные дела в отношении судей КС блестяще развалятся в суде. Рада не сможет принять ни один закон, который вносит изменения в действующую Конституцию. Хотя бы потому, что такое решение сначала должно пройти экспертизу в... Конституционном суде. Везде полный тупик. Поэтому «решение» проблемы Зеленского точно будет за рамками конституционного поля страны. Да и он сам тоже окажется за рамками. Прекрасное время!