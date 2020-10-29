Надо уважать решения судов, но и суды должны уважать национальные интересы - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что решение любых судов нужно уважать, но и сами суды должны уважать национальные интересы Украины.



Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Укринформ.



"В стране, которая уважает верховенство права, нужно уважать решения любых судов. Но и суды должны уважать национальные интересы Украины", - подчеркнул Кулеба.



Министр рассказал, что сам сейчас проходит полную проверку декларации НАПК.



"Приятного мало - скрывать мне нечего, но нужно много времени на поиск дополнительных документов, уточнение и разъяснение. Впрочем, мой личный дискомфорт не означает, что полноценное функционирование системы декларирования является неважным, и я поддерживаю НАПК в недопустимой ситуации ", - отметил он.



Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 29 октября созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны.



27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.



В частности, эта статья УК предусматривает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.



28 октября в 19:00 Национальное агентство по предупреждению коррупции во исполнение решения Конституционного Суда Украины закрыло доступ к Реестру деклараций.



В августе 2020 году до КС было направлено представление 47 народных депутатов (преимущественно из фракции «ОПЗЖ») о конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу. Речь идет об электронном декларировании, спецконфискации и обновленной ст. 368-5 УК, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение.



В частности, парламентарии обжаловали отдельные положения законов «О предотвращении коррупции», «О прокуратуре», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О Государственном бюро расследований», «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», Уголовного и Гражданского процессуального кодексов.



После принятия данного решения в НАПК заявили, что судьи КС приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство выявило в нескольких судей признаки декларирования недостоверной информации.



В то же время в Офисе Президента сообщили, что Владимир Зеленский использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил.



