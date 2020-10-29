Франция объявила максимальный уровень террористической угрозы

о Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс, пишет BFMTV в четверг, 29 октября.



Премьер назвал нападение в Ницце варварским и поблагодарил полицейских, задержавших нападавшего.



"Ответ правительства будет твердым, незамедлительным и безжалостным. План будет доведен до максимального уровня по всей стране", - сказал Кастекс.



У плана есть три уровня: самый низкий "бдительность", второй - "риск атаки", когда угроза высока, и самый высокий - "атака", который может быть активирован в случае неминуемой угрозы теракта или сразу после нападения.

