Apple продала миллиард iPhone

Американская корпорация Apple продала более миллиарда своих знаменитых смартфонов iPhone. Рекордная отметка была достигнута в сентября, сообщил аналитик Нил Сибарт в материале для блога Above Avalon.



"Спустя 13 лет после запуска в продажу iPhone остается самым популярным и продаваемым смартфоном", - подчеркнул Сибарт.



Он также добавил, что другие производители смартфонов либо копируют технологии производителя из США, либо находятся под его влиянием.



Нил Сибарт отметил, что процент новых пользователей iPhone, перешедших на устройство с Android, снижается.

