У Зеленского прогнозируют замену судей КСУ

В Офисе президента не исключают замену судей Конституционного суда Украины из-за скандальных решений по декларированию. У Зеленского считают, что своими решениями суд дискредитировал себя.



Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Так, на вопрос РБК-Украина, возможна ли замена судей Конституционного суда, Подоляк ответил: "Конечно, это обязательно".



"Потому что даже если поменять нормативную базу работы суда, то он себя на сегодняшний день частично дискредитировал вот этими решениями. Такие решения в таком темпе и с такой мотивационной базой принимать точно нельзя", - пояснил он.

