Сингапурские разработчики представили мгновенный COVID-тестер

В Сингапуре разработчики из компании Breathonix представили свой аппарат для тестирования заражения COVID-19, который показывает результат в течение одной минуты. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Reuters.



Отмечается, что аппарат имеет вид респираторной трубки с одноразовой насадкой, в которую надо подышать.



Пилотное исследование с участием 180 добровольцев показало, что изобретенный аппарат диагностировал коронавирус с точностью более 90%. При этом он на 70% дешевле, чем часто используемые ПЦР-тесты.



Разработчики тестера надеются получить разрешение на свое изобретение от регуляторных органов в начале следующего года.

