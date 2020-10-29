Сингапурские разработчики представили мгновенный COVID-тестер

Сингапурские разработчики представили мгновенный COVID-тестер

В Сингапуре разработчики из компании Breathonix представили свой аппарат для тестирования заражения COVID-19, который показывает результат в течение одной минуты. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Reuters.

Отмечается, что аппарат имеет вид респираторной трубки с одноразовой насадкой, в которую надо подышать.

Пилотное исследование с участием 180 добровольцев показало, что изобретенный аппарат диагностировал коронавирус с точностью более 90%. При этом он на 70% дешевле, чем часто используемые ПЦР-тесты.

Разработчики тестера надеются получить разрешение на свое изобретение от регуляторных органов в начале следующего года.