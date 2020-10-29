В G7 отреагировали на решение КСУ

Послы стран Большой семерки (G7) в Украине в четверг, 29 октября, заявили, что встревожены попытками отменить проводимые в стране с 2014 года антикоррупционные реформы. Об этом говорится в их сообщении в Twitter.



"Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, которые произошли после Революции Достоинства", - заявили послы после резонансного решения Конституционного суда Украины, который отменил ответственность за недостоверные данные в декларациях.



Послы Большой семерки заявили о своей поддержке украинского народа, "который продолжает бороться за воплощение своего стремления к богатой и демократичной Украине".



"Был достигнут уже такой значительный прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое", - резюмируется в сообщении.

