С 1 ноября подешевеют билеты в 1 классе Интерсити+, - сообщил Александр Перцовский

В конкурентной борьбе с сильно подешевевшими авиаперевозчиками "Укрзалізниця" анонсировала удешевление билетов на поезда Интерсити+ на 15%.

«Приглашаем пассажиров путешествовать скоростными поездами, и тех, кто пользовался вторым классом, пересесть в первый. Наши поезда - это более безопасный и комфортный вид транспорта», - отметил Александр Перцовский.

Также он сообщил, что стоимость проезда будет меняться не только в зависимости от даты, но и дня недели, в который пассажир совершает путешествие. В частности, дешевле пользоваться вагоном 1 класса скоростного поезда во вторник, дороже - в пятницу, поскольку действуют разные коэффициенты индексации тарифов. Кроме того, при покупке билетов «туда - обратно» действует скидка 10%.

Больше всего пассажиры поездов Интерсити+ смогут сэкономить на стоимости проезда в вагонах 1 класса, если покупать билеты за 30 суток до даты отправления поезда. Действует программа лояльности «покупай раньше - плати меньше».

В общем в "Укрзалізниці" уверены, что после действия 15-процентной скидки, стоимость проезда в вагонах 1 класса Интерсити+ будет более конкурентной, чем авиатранспорт.