ДНР/ЛНР предложили свой план возвращения в состав Украины

Украина согласилась представить на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свою версию "дорожной карты" по Минским соглашениям. Это план действий и сроки по внедрению политических положений Минска-2. О таких намерениях Киева рассказала российская сторона. Однако на Украине эту информацию до сих пор не опровергли. Так что на данный момент ее можно считать фактом.



Обещание Украины последовало не просто так.



Еще на заседании две недели назад, республики внесли на рассмотрение в ТКГ свой проект такой "дорожной карты", предложив после согласования, утвердить его на заседании Верховной Рады. В ответ на что сегодня Леонид Кравчук и пообещал через неделю представить аналогичный документ - по всем тем же вопросам.



Проект "дорожной карты" от ДНР/ЛНР содержит 15 пунктов.



1. Согласование новых, усиленных мер по прекращению огня (характерно, что сторонами указаны только Украина и ОРДЛО. России там нет, что наверняка попытаются изменить в киевской редакции документа).



Дата не указана, ее нужно будет вписать.



2. В течение трех дней после утверждения данного плана в Верховной Раде и его вступления в силу, стороны предоставляют списки на обмен пленными по четырем категориям: "установлен - согласен на обмен", "согласен на обмен - готов к обмену", "установлен – не согласен на обмен" и "не установлен".



После этого в течение 15 дней нужно обменять всех, кто согласен и готов к обмену и начать готовить к освобождению первую категорию.



3. В течение десяти дней после вступления в силу решения Рады стороны утверждают план по разминированию на 19 участках и начинают работу над планом по разминированию вдоль всей линии разграничения.



4. В тот же срок начинается разведение войск на участках: Славяносербск, Петровка, Нижнетеплое, Григоровка и начинается работа по созданию плана общего разведения войск.



5. В течение 30 дней после вступления в силу решения Рады Зеленский вносит законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти)". Он предусматривает следующие переходные положения:



- В составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области. Они функционируют до 2050 года. Особенности их самоуправления и полномочия всех органов власти там диктуется отдельным законом Украины.



- Причем эта статья Конституции, а также дополняющий ее закон, не могут быть изменены без согласия жителей отдельных районов, которое выражено на референдуме. Правда, проводить такой референдум нельзя раньше 2045 года и позже 2049 года.



6. Одновременно с конституционным законопроектом, в Раду вносятся изменения к закону об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые нужно предварительно согласовать в ТКГ.



На сути этого законопроекта остановимся отдельно.



В приложении 2 к "Дорожной карте" указано, что нужно вписать в законопроект по особому статусу. Предлагается по сути новый документ, сильно отличающийся от того, что имеется сегодня.



Там повторяется мысль, что любое изменение статуса ОРДЛО может произойти только после референдума, за проведение которого высказалось не менее 20% жителей региона, проживающих в нем последние пять лет.



Также говорится, что размещение на отдельных территориях формирований ВСУ разрешается только после согласия Донецкого и Луганского районных советов. То же самое говорится о массовых акциях: людям с территории остальной Украины или иностранцам не позволяется без особого разрешения властей собираться больше, чем по сто человек.



Административно ОРДЛО делится на поселковые, сельские, районные и городские советы. Они избираются населением. А также на Донецкий и Луганский районные советы, которые избираются местными советами нижнего уровня. По тому же принципу избираются мэры и главы районов: население выбирает всех, кроме глав Донецкого и Луганского райсоветов, которых избирают депутаты.



Указывается, что исполнительная власть на местах действует согласно законам Украины, которые касаются глав районов и в будущем - префектов.



Главные центры местной власти - Донецкий и Луганский райсоветы - работают по законам Украины, которые касаются местного самоуправления, но имеют дополнительные полномочия:



решают вопросы административно-территориального устройства внутри ОРДЛО



местные референдумы и выборы



управление имуществом территориальных общин, землей, недрами, водными и другими природными ресурсами территорий



формирование местных бюджетов по законам Украины, в которых будет прописано перечисление налогов и сборов специально для ОРДЛО



приграничное экономическое сотрудничество с РФ с учетом общих таможенно-валютных правил Украины



определение официальных языков с учетом статуса государственного языка Украины



определение полномочий народной милиции - с учетом закона, который разграничит функции НМ с украинской нацполицией



согласование назначения руководителей органов прокуратуры и судов

определение праздников и памятных дат



То есть это по сути тот же закон об особом статусе, что и сейчас. Только детальнее выписанный и наполненный отсылками к законодательству Украины. Ключевые вещи остаются: влияние ОРДЛО на суды, прокуратуру, милицию, определение статуса русского языка и особый экономический статус - в том числе и в отношениях с РФ.



Седьмой пункт дополняет историю с особым статусом Донбасса новыми законопроектами, которые должен внести Зеленский: о разграничении налогов и сборов, собственности, полномочий между Нациполицией и "Народной милицией". А также об амнистии и недопущении дискриминации лиц, которые принимали участие в событиях на Донбассе.



Еще один законопроект касается проведения внеочередных выборов в ОРДЛО. И на закуску - отмена или изменение трех скандальных законов Украины: Об образовании, о государственном языке и о реинтеграции Донбасса.



Эти документы перед внесением в Раду должны согласовать с представителями отдельных районов (то есть в рамках ТКГ).



8. Предлагается все эти законы (кроме конституционного) сделать временно действующими со дня опубликования. А постоянное действие они получат после того, как ОБСЕ признает выборы в ОРДЛО состоявшимися.



9. И только после внесения в Раду всех этих законов, в течение 10 дней, происходит новый обмен пленными - лиц, указанных выше, как "установлен - согласен на обмен". А также приступают к общему разминированию, полному разведению войск и написанию плана восстановления работы банков и Пенсионного фонда на территории Донецка и Луганска.



10. В течение трех месяцев после вступления во временную силу указанных законов, формируются отряды народной милиции ОРДЛО и проводится вывод иностранных вооруженных формирований с территории Украины и разоружение незаконных групп под эгидой ОБСЕ.



11. Выборы в территориальные общины ОРДЛО проводятся не позднее, чем через пять месяцев после принятия законов, указанных в пунктах 6 и 7.



12. Депутаты Донецкого и Луганского районного советов избираются не позднее, чем через 30 дней после выборов в территориальных общинах. Все это время функционируют органы власти ДНР и ЛНР, чтобы не нарушать обеспечения жизнедеятельности территорий. "Республики" распускаются после избрания Донецкого и Луганского райсоветов.



13. После выборов два месяца отводится на то, чтобы Украине был передан участок границы с Россией. Его осуществляют местные избранные власти вместе с представителями РФ.



14. Через два месяца после передачи границы Украина должна снять экономическую блокаду и вернуть госучреждения на территории ОРДЛО. Одновременно Донецк и Луганск выводят свою администрацию из ранее "национализированных" предприятий (то есть они возвращаются прежним собственникам).



15. Через три месяца после принятия законов по Донбассу Кабмин должен по согласованию с ОРДЛО принять программу восстановления региона. Она вступает в силу в день назначения исполнительной власти в отдельных районах.



Также в ДНР/ЛНР написали проект постановления Рады, который легализует данный план и уполномачивает Трехстороннюю контактную группу его обсуждать.

Главные уступки. Что означают эти предложения



По большому счету, представители сепаратистов в Минске предложили новую редакцию Минских соглашений. В них было только 13 пунктов. В новом документе - на два больше.



При этом основные положения Минска-2 в предложениях Донецка и Луганска сохранены. И даже более детально расписаны, чем раньше.



Внешне документ выглядит более компромиссным, чем тот же "Минск". Постоянно идут апелляции к украинским законам. По сути же предлагается изменить или принять с ноля несколько законопроектов, которые будут регулировать отношения Донбасса и остальной Украины. И снова - "по согласованию с ОРДЛО".



В "дорожной карте" не прописано четко, когда должны заработать изменения в конституцию. И когда Рада должна их принять. При этом в Минске-2 было четко указано, что граница передается окончательно после того, как меняется украинская конституция (то есть особый статус становится постоянно действующим). В новом варианте этой привязки нет.



Да и особый статус не постоянный, а рассчитан на 30 лет. Это два главных "послабления" документа в сравнении с Минском-2.



Остальное там более-менее соответствует тому, что было заложено в Минских соглашениях.



Также там есть несколько важных акцентов. Так, например, четко указывается, что предприятия вернут украинским собственникам, а вооруженные формирования, которые находятся вне рамок украинского законодательства, будут выведены или разоружены (в последнем случае, судя по всему, речь идет о разоружении армейских корпусов ДНР/ЛНР, хотя, не исключено, что часть из них, согласно логике документа, будут преобразованы в "народную милицию" и легализованы в украинском правовом поле).



То есть со стороны Москвы и ДНР/ЛНР сделаны некие уступки Киеву, что по идее должно сподвигнуть украинские власти на аналогичные компромиссы.



Удастся ли это - будет видно через неделю, когда Кравчук представит или не представит свои предложения к плану сепаратистов.



Отметим, что пока на это ничто не указывает. Само по себе то, что украинская сторона вообще не комментирует вопросы подготовки каких-либо дорожных карт красноречивый.



И в целом нынешняя официальная позиция украинских властей в корне противоречит всему тому, что предложили в ДНР/ЛНР по многим пунктам, из которых два ключевых: отказ вносить изменения в Конституцию и отказ проводить выборы до передачи контроля над границей.



Поэтому остается только ждать, что напишет украинская сторона в своей "дорожной карте" и появится ли она вообще.

