У Дании нет жалоб на разрешение по эксплуатации "Северного потока - 2"

Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал апелляций на разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" на континентальном шельфе Дании, выданное компании Nord Stream 2 AG Датским энергетическим агентством (ДЭА). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в совете.



"Cрок подачи апелляций истекает в конце сегодняшнего дня. Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение ДЭА от 1 октября 2020 года", - отметила представитель совета Клара Агнес Тролле Миккелсен.



1 октября ДЭА выдало разрешение Nord Stream на эксплуатацию "Северного потока - 2" на континентальном шельфе страны, когда хотя бы одна из его двух ниток будет закончена. Ввод в эксплуатацию может быть осуществлен только после того, как она пройдет испытания, верификацию и при соблюдении соответствующих условий разрешения на строительство и разрешения на эксплуатацию. Одним из условий является, в частности, страховка на покрытие любого ущерба, связанного с деятельностью, осуществляемой в соответствии с разрешением, даже если ущерб является случайным. Это также создание и поддержание системы мониторинга и безопасности, которая должна гарантировать, что трубопроводы не будут перегружены



Так как трубопровод не закончен, компания не может пока воспользоваться разрешением.



Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%.



Строительство газопровода было приостановлено в конце декабря 2019 года, после того как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

