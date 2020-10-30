Кабмин обязал НАПК безотлагательно открыть доступ к реестру деклараций чиновников вопреки решению КС

Кабинет министров Украины принял распоряжение, которым обязал Национальное агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в срочном порядке восстановить свободный доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их проверки.



Об этом в четверг, 29 октября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.



"Только что на внеочередном заседании правительства при участии Президента Украины Владимира Зеленского, во исполнение решения СНБО приняли Распоряжение которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки!" - говорится в сообщении.



Кабмин обязал НАПК безотлагательно открыть доступ к реестру деклараций чиновников вопреки решению КС. Скриншот: Немчинов в Телеграм



Напомним, 27 октября Конституционный суд признал незаконным электронное декларирование и лишил полномочий НАПК. После этого НАПК было вынуждено закрыть электронный реестр деклараций с 18:00 28 октября.

