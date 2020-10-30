В Одессе Femen разделась под консульством Польши

В Одессе активистка женского движения Femen провела акцию протеста под генеральным консульством Польской Республики в знак солидарности с польскими женщинами. Об этом сообщает Думская.



Служащие Нацгвардии спокойно дождались окончания акции, лишь один раз попросив девушку не нарушать общественный порядок.



Перебросив через забор консульства две вешалки в цветах национального флага Польши, девушка оделась и ушла.



Ранее, в Киеве активистка движения Femen устроила одиночную акцию протеста возле посольства Польши.



Напомним, в Варшаве 22 октября состоялся массовый протест из-за решения Конституционного суда, которое усиливает запреты абортов.





