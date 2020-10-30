ОПЗЖ обвинила "Слугу народа" в фальсификациях на выборах

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" утверждает, что в городе Мариуполь Донецкой области при подсчете голосов проводятся фальсификации в пользу пропрезидентской партии "Слуга народа", сообщает в четверг пресс-служба политсилы.

"Согласно протоколам с мокрыми печатями (подлинными оттисками штампа - ред.) от участковых избирательных комиссий, заверенные копии которых есть на руках у представителей ОП-ЗЖ, "Слуги народа" набрали всего 4,7% голосов – это означает, что партия не проходит в Мариупольский горсовет. Но за эту ночь ситуация резко изменилась – согласно протоколам районных комиссий, "Слуги народа" набирают уже 5,1% голосов", - говорится в заявлении.



По данным пресс-службы, для увеличения процента голосов за "Слугу народа" в протоколах районных комиссий увеличивают число бюллетеней, признанных недействительными. Представители партии имеют на руках протоколы с мокрыми печатями со всех участковых комиссий и будут выяснять, где была проведена подтасовка. Политсила уже готовит иск о фальсификации выборов в суд.



"Более того, представители "Слуги народа" через своих покровителей из партии "Блок Вадима Бойченко" начинают размещать в своих карманных городских СМИ информацию с "итоговыми" результатами голосования жителей Мариуполя. Если подсчитать проценты, набранные всеми партиями – участниками избирательного процесса, общая сумма голосов выходит 104,29%, что говорит о том, что фальсификация производилась в спешке и была допущена грубая математическая ошибка, которую, без сомнения, исправят при оглашении окончательных результатов", - отметили в партии.

