Ношение масок во Франции стало обязательным для детей с 6 лет

Власти Франции вводят обязательное ношение масок для детей с 6 лет. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.



"Ношение защитных масок станет обязательным для детей с 6 лет в связи с эпидемиологической ситуацией", - отметил он. Это одна из новых ограничительных мер, которые начнут действовать с пятницы. Французские школьники должны вернуться к учебе в понедельник после каникул по случаю Дня всех святых. "В университетах занятия будут только дистанционными", - подчеркнул премьер.



"Сейчас пандемия затронула все регионы, все возрастные группы, - констатировал Кастекс. - Принятые меры призваны остановить спираль эпидемии". По его словам, в отличие от первой волны "школы в период второго карантина не будут закрыты".

