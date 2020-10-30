Лукашенко рассказал о поражении Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об утрате позиций властей Литвы и Украины в своих странах, призвал их не кидать камни в Белоруссию и разобраться у себя.



Как передает Sputnik Беларусь, белорусский президент, принимая в четверг кадровые решения, прокомментировал общественно-политическую обстановку в соседних странах, в частности в Литве и на Украине.



"Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Беларусь - потеряли власть", - сказал он, комментируя парламентские выборы в Литве.



К примеру, по словам Лукашенко, не прошла в новый парламент партия, от которой баллотировался глава МИД Литвы Линас Линкявичус, не раз выступавший с критическими заявлениями в отношении Белоруссии.



"А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.



Поэтому, подчеркнул он, "не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть". "Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним", - подчеркнул глава белорусского государства.



Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

