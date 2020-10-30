Австрийская компания OMV заявила о приверженности "Северному потоку — 2"

Австрийская OMV остается приверженной проекту "Северный поток — 2" и считает, что сейчас говорить о возможном возврате инвестиций рано, заявил глава компании Райнер Зеле в ходе онлайн пресс-конференции.



"Мы остаемся приверженными проекту "Северный поток — 2", этот проект ценен для рынка газа Европы и OMV. Я думаю, что слишком рано спекулировать о каком-либо возврате инвестиций и чем-то подобном. У нас есть контрактные обязательства с "Газпромом" по финансированию проекта, работу свою мы сделали, и теперь остается только ждать, продолжит ли и когда проектная компания работу по укладке труб", - сказал Зеле.



"Так что когда у меня будет четкое представление обо всем этом, тогда я смогу ответить на этот вопрос", - добавил он.



Глава OMV также отметил, что компания направила на финансирование проекта около 730 миллионов евро.

