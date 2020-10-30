Назван самый популярный модный бренд в мире

Самым популярным брендом одежды в мире на сегодняшний день является итальянский дом моды Gucci. Такие результаты предоставила платформа Lyst, специализирующаяся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии.



Gucci занял первую позицию рейтинга, составленного по итогам третьего квартала 2020 года.



Дом моды Gucci был основан Гуччио Гуччи. В 1938 году он открыл свой фирменный магазин в Риме.



За итальянским брендом расположились также марка из Италии Off-White и американский спортивный бренд Nike.



В первой пятерке лидеров второго квартала года - Prada и Balenciaga.



В топ-10 самых востребованных производителей одежды также вошли Fendi, Versace, Saint Laurent, Bottega Veneta и Valentino.



Рейтинг Lyst составляется путем отслеживания поведения более девяти миллионов покупателей в месяц. Данные собираются на основе поисковых запросов в Google и соцсетях, а также розничных продаж.

