Скарлетт Йоханссон в третий раз вышла замуж

35-летняя Скарлетт Йоханссон и ее 38-летний жених, известный в Америке комик Колин Йост, как мы и предсказывали, связали себя узами брака во время секретной, “интимной” церемонии, пишет Daily Mail.



Эта новость была опубликована в Instagram-аккаунте Meals On Wheels America в четверг, 30 октября.



"Мы очень рады сообщить новость о том, что Скарлетт Йоханссон и Колин Йост поженились на выходных на интимной церемонии со своими ближайшими родственниками и близкими", - говорилось в посте компании.



Meals on Wheels предоставляет еду по всей стране для тех, кто в ней нуждается.



Поэтому в посте также содержалась просьба: "Их свадебное желание - помочь улучшить положение уязвимых пожилых людей в это трудное время, поддержав @mealsonwheelsamerica. Пожалуйста, подумайте о пожертвовании в честь счастливой пары, нажав на ссылку в нашей биографии"..



Было добавлено, что пара соблюдала меры предосторожности в связи с COVID-19, как предписано.



Они начали встречаться в 2017 году, а затем обручились в мае 2019 года. Он подарил ей обручальное кольцо весом 11 карат, которое она блеснула в июле, когда была на Comic-Con в Сан-Диего.



Скралетт была замужем дважды: с Райаном Рейнольдсом с 2008 по 2011 год (сейчас он женат на Блейк Лайвли). И с французским журналистом Роменом Дауриаком с 2014 по 2017 год. У них есть шестилетняя дочь Роза Дороти Дауриак.



Это первый брак Йоста, который был со-ведущим Weekend Update на SNL с 2014 года.

