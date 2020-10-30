В Украине вторую неделю растут цены на АЗС

Украинские сети АЗС с 23 по 30 октября продолжили поднимать цены на бензин и дизельное топливо. Стоимость этих видов топлива увеличилась от 0,30 до 3 грн/литр. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.



Так, 26 октября сеть АЗС группы Приват повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Дизтопливо и бензин марки А-95 в сети Укрнафта, Авиас, ANP и др. (всего 1540 станций) подорожали от 22,00 грн/л до 23,00 грн/л, А-92 - от 21,00 грн/л до 22,00 грн/л.



Сети АЗС WOG и ОККО за неделю повысили цены на дизельное топливо на 50 коп/л, до 25,99 грн/л. На 30 коп/л подорожали все виды топлива в сети SOCAR.



Бензин и дизельное топливо в сети KLO подорожали на 40 коп/л: А-92 - до 23,39 грн/л, А-95 - до 24,39 грн/л, ДТ - до 22,89 грн/л. БРСМ-Нафта в среднем подняла цены на бензин на 50 коп/л, ДТ — на 13 коп/л.



Наибольший недельный рост цен зафиксирован у запорожской сети ZOG - бензин добавил 1,5-2 грн/л, а дизельное топливо - 3 грн/л. На заправках AMIC, Автотранс, UPG, Параллель, BVS, Shell, Chipo, Укр-Петроль, Нефтек, Татнефть-АЗС-Украина, Автопорт, Mango и Motto цены на топливо выросли на 0,15-1 грн/л.

