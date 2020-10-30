Еврокомиссия допустила, что вакцину от COVID-19 создать не удастся

Европейская комиссия допустила, что при наихудшем сценарии вакцину от коронавируса создать вообще не удастся. В лучшем сценарии предусматривается ее появление в течение ближайших нескольких месяцев.



Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис во время брифинга.



"Худший сценарий для меня, это если эффективную вакцину от коронавируса создать вообще не удастся. Лучший сценарий предусматривает появление вакцины в течение ближайших нескольких месяцев", - сказала она.

