На 7-ми участках улиц в Киеве отменят разрешение на скорость движения 80 км/ч

На 7-ми участках улиц в Киеве отменят разрешение на скорость движения 80 км/ч, уменьшив его до 50 км/ч. Об этом сообщает КГГА.



Так, сообщается, что с 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч до 1 апреля 2021 года.



"Чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем из-за скользкой дороги, на определенных участках отменяется разрешение на скорость движения 80 км/ч и устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч.



Коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" демонтирует знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период", – сообщили в КГГА.



Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:



просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)



