В Турции произошло мощное землетрясение

В турецком Измире произошло мощное землетрясение, в городе есть серьезные разрушения. Об этом сообщает местный портал Haberturk.



Сообщается, что эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 произошел в районе Сеферихисар на глубине 11,8 км. Толчки ощущались в Стамбуле, а также регионах Мраморного и Эгейского морей.



После основного землетрясения были зафиксированы афтершоки магнитудой 4,1, 4,2 и 4,8.



Данных о погибших и пострадавших пока нет.

