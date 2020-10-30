КСУ назначил на понедельник собрание судей

Собрание судей Конституционного суда Украины назначено на понедельник, 2 ноября, начало запланировано в 11:00. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.



"В Конституционном суде Украины в понедельник, 2 ноября, в 11:00, состоится собрание судей Конституционного суда Украины", - сообщили в суде.



Отметим, Государственное бюро расследований вызвало председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.



Добавим, согласно закону о КСУ, собрание судей Конституционного суда решает вопросы, которые непосредственно не связаны с осуществлением конституционного производства и не относятся к вопросам, которые решает Суд на своих заседаниях. Собрание судей Конституционного суда является полномочным при условии присутствия на нем не менее двух третей от общего состава Суда.



Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.



29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.



29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.



Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

