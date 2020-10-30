ГБР начало расследование по фактам госизмены главы КС

ГБР начало расследование по фактам госизмены главы КС

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, и государственной измены главы Конституционного суда Украины (КС), заявил и.о. директора ГБР Алексея Сухачова.

"По предварительной информации, глава КС в июле 2018 года в составе группы лиц самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинской земельного участка и отнесения его к категории подпадающих под юрисдикцию РФ", - сообщает пресс-служба ГБР.

Таким образом, глава КС вероятно совершил деяние во вред суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, что квалифицируется по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 (самовольное занятие земельного участка, государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее глава КС Александр Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве сообщил, что на электронную почту суда утром 30 октября поступила повестка о вызове его в ГБР для допроса в качестве свидетеля, и заявил, что не планирует приходить на вопрос. Он также уточнил, что дело, о котором идет речь, затрагивает события 2013-2014 годов, по которым он уже дважды был допрошен.