В Украине в ближайшие сутки ожидается пасмурная дождливая погода

В ближайшие сутки пасмурную и дождливую погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр. В субботу, 31 октября, на большей части территории страны временами дожди, ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8°, на побережье морей до 11°. Днем 6-11°, в юго-восточной части до 14°.



В Карпатах - дождь и мокрый снег, температура в течение суток около 0°.



В Киеве в субботу временами небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 8-10°.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 31 октября в Киеве была зафиксирована в 1926 году и составила 20,5° тепла, самая низкая ночью – 17,8° ниже нуля в 1920 году.



В воскресенье, 1 ноября, в западных областях Украины без осадков. На остальной территории страны - умеренные дожди, ночью на северо-востоке, днем на юге страны местами значительные дожди.



Ветер преимущественно северный ( в юго-восточной части – южный), 7-12 м/с.



Температура ночью 4-9°, в западных областях 1-6° тепла. В Карпатах и Прикарпатье местами 0-3° мороза, днем 7-12° тепла. На юге и востоке ночью 6-11°, днем 10-15°.



В Киеве в воскресенье временами дождь, ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 7-9°.

