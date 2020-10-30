В Европарламенте призвали Украину восстановить функции НАПК

Группа депутатов Европарламента обратились к Украине с призывом восстановить функции Национального агентства по предупреждению и противодействию коррупции (НАПК), при этом их призыв противоречит позициям решения КС. Об этом говорится в официальном заявлении европарламентариев, что в распоряжении Европейской правды.



Парламентарии отмечают, что чрезвычайно обеспокоены решением Конституционного суда, потому что оно создало "правовую яму" в ключевом законодательстве по антикоррупционной реформе.



"Мы призываем украинское правительство и законодательный орган как можно быстрее заполнить юридическую пустоту, возникшую в результате решения КС, и быстро восстановить полностью функционирующую, эффективную и комплексную институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией - включая судебную ветвь власти, но в то же время полностью сохранить независимость последней от исполнительной и законодательной ветвей власти. В этом контексте мы подчеркиваем, что полноценно наделенное полномочиями НАПК играет ключевую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться как предлог для того, чтобы ослабить или свести к второстепенной его роль", - говорится в заявлении.



Это принципиально противоречит решению КСУ, в котором Суд постановил, что НАПК должно быть лишено функций контроля над судебной ветвью власти. Для сравнения приводим фрагмент решения:



"Конституционный суд Украины констатирует, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции как орган исполнительной власти осуществляет контроль над конституционно закрепленными институтами, каковы являются суды и Конституционный суд Украины. Учитывая это, Конституционный суд Украины пришел к выводу о неконституционности... полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в части контрольных функций (контроля) исполнительной власти над судебной ветвью власти", - говорится в сообщении.



Европарламентарии отмечают, что ценят стремление Украины к углублению сотрудничества и интеграции с ЕС, но помощь Евросоюза и углубление сотрудничества не являются безусловными.



"Украина должна продемонстрировать постоянную приверженность проведению реформ и следование принципам ЕС. Любых шагов назад, особенно в такой чувствительной и важной сфере, как борьба с коррупцией, нужно избегать. Поэтому мы приветствуем первую реакцию президента Зеленского по этому вопросу. Мы также верим нашим коллегам в Верховной раде, которые уже много раз доказывали политическую волю стойко продолжать воплощать антикоррупционную повестку дня", - сообщили евродепутаты



Заявление, о котором идет речь, подписали Михаэль Галлер - главный докладчик ЕП по Украине (Германия, ЕНП), Андрюс ​​Кубилюс - председатель делегации ЕП в межпарламентской ассамблеи "Евронест" (ЕНП, Литва), Влодзимеж Цимочевич - докладчик группы социал-демократов по Украине (Польша), Петра Ауштревичюс - докладчик группы Renew по Украине (Литва), Виола фон Кеймон-Таубадель - докладчик группы Зеленых по Украине (Германия) и Сандра Калниете (ЕНП, Литва).



Ранее ряд международных партнеров заявили, что решение КС поставило под сомнение международные обязательства Украины.



В соответствии с анализом ЕвроПравды, решение, опубликованное КС 28 октября, в случае безусловного выполнения было бы способно нанести непоправимый вред евроинтеграции Украины. Подробнее об этом читайте в редакционной статье "Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим".

