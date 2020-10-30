Рада рассмотрит бюджет-2021 в следующий четверг

Верховная рада Украины рассмотрит государственный бюджет в следующий четверг, 5 ноября. Нардепы рассмотрят проект закона в первом чтении.



Об этом свидетельствует повестка дня следующей пленарной недели, опубликованная на сайте ВР.



В частности, в повестке дня на четверг, 5 ноября, находятся следующие законопроекты: №4000 "О государственном бюджете Украины на 2021", №4135 "О принципах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", №4100 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины ".



Кроме того, во вторник парламентарии рассмотрят законопроект о вопросах децентрализации №3651-д, проект №4131 о парламентском контроле и №3760

об инвестиционных нянях во втором чтении.

