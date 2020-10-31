В Украине в ближайшие сутки ожидаются умеренные дожди

В ближайшие сутки влажную холодную погоду в Украине будет определять поле пониженного давления, сообщает Укргидрометцентр. В воскресенье, 1 ноября, без осадков только в западных областях. На остальной территории умеренные дожди, ночью на северо-востоке, днем на юго- востоке местами значительные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью 4-9°, в западных областях 1-6° тепла, днем 7-12°. В южной части и восточных областях ночью 6-11°, днем 10-15°. В Карпатах в течение суток около 0°.



В Киеве в воскресенье дождь, температура в течение суток 7-9°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, самая высокая температура днем 1 ноября в Киеве была зарегистрирована в 1926 году и составила 23,2°, самая низкая ночью – 16,8° ниже нуля в 1920 году.



В понедельник, 2 ноября, на Левобережье, днем также в западных областях временами дождь. На остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман.



Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 2-7°, в Карпатах и на Прикарпатье местами 0-3° мороза. Днем 7-12° тепла, в южной и восточной части до 15°.



В Киеве в понедельник без сушественных осадков, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем около 10° тепла.

