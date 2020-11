Александр Усик победил Чисору единогласным решением судей

Усик выдержал стартовое давление Чисоры, который уже со второго раунда начал уставать, а где-то с четвертого просто начал как танк прямолинейно и бесхитростно идти на украинца. Александр больше работал на ногах, уходя от атак соперника и работая на контратаках.



В четвертом раунде украинец побывал на полу, но рефери решил, что не от удара, поэтому там был не нокдаун.



Дав вымахаться сопернику, Усик выровнял бой, а в седьмом раунде где-то даже потряс Чисору и перехватил инициативу, доминируя в восьмом раунде.



Собрав все свои силы, в девятой трехминутке Чисора вновь включился и вынудил Усика сосредоточить свое внимание на защите. Но дальше вновь все прошло при преимуществе Александра, хотя Чисора продолжал идти вперед, размахивая руками, надеясь поймать такими ударами фаворита.



В целом, Чисора серьезно проверил Усика, нанес ему достаточное количество ударов, которые тот с честью выдержал. Бой прошел в высоком темпе, Чисора до последнего шел вперед на морально-волевых качествах, пытаясь поймать ударом, а Усик продолжал больше двигаться на ногах.



По итогам тяжелого 12-раундового поединка Усик победил единогласным решением судей – 117-112, 115-113, 115-113 и завоевал титул WBO Inter-Continental Heavy.





🤝🍔 Plenty of respect as Derek Chisora brings Oleksandr Usyk and his team a treat in the dressing room post-fight…



