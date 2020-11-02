Усик опубликовал фото своей команды, которая помогла ему победить Чисору

Украинский супертяж Александр Усик после победы над британцем Дереком Чисорой в Лондоне опубликовал в соцсети фото своей команды.



Как видно на фото, команда украинского чемпиона состоит из шести человек. Во время боя отчетливо были слышны дельные подсказки из угла Усика в ринге, которые, от части, и позволили украинцу выстоять довольно тяжелые первые раунды против огромного соперника, затем перехватить инициативу и уверенно довести бой до победы.



Напомним, в ночь на воскресенье, 1 ноября, Александр Усик в 12-раундовом супербое одолел британца Дерека Чисору, который был тяжелее украинца на 17 килограмм.



Судьи единогласно отдали свои голоса Усику. Чисора, согласно результатам судей, "взял" только несколько стартовых раундов.



После боя Чисора угостил Усика бургерами.





