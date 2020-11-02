Сын легендарного Шона Коннери рассказал о его смерти

Семья Шона Коннери раскрыла подробности смерти актера - самого известного агента 007 Джеймса Бонда, сообщает BBC News.



По словам его сына Джейсона, артист "ушел тихо во сне". В последние дни рядом с ним находились все члены семьи, которые смогли прибыть в столицу Багамских островов Нассау, говорится в сообщении.



Биограф Шона Коннери Нэнси Зельцер сообщила, что прощальная церемония пройдет для узкого круга лиц, а после окончания пандемии будут организованы памятные мероприятия.



О смерти Коннери стало известно ранее 31 октября. Прежде уже было известно о серьезных проблемах 90-летнего актера со здоровьем, в том числе с сердцем. Также он боролся с раком.



Сэр Шон Коннери - легендарный и для миллионов поклонников лучший исполнитель роли Джеймса Бонда - скончался в возрасте 90 лет.



Шотландский актер первым сыграл агента 007 на большом экране, он снялся в семи фильмах "бондианы".



Первым полнометражным фильмом о Бонде стал Доктор Ноу 1962 года, в котором Коннери снялся с Урсулой Андресс



Его актерская карьера продолжалась несколько десятилетий, за которые он снялся в более чем 70 фильмах. Среди многочисленных наград Коннери - премия Оскар, две премии BAFTA и три Золотых глобуса.



Он был посвящен в рыцари королевой в 2000 году. В августе Коннери исполнилось 90 лет.



Коннери никогда не любил голливудский образ жизни, предпочитая жить в Испании, Португалии и на Карибских островах, где он играл в гольф и наслаждался спокойной старостью вместе со своей супругой Мишелин Роквебрун - художницей, которую он встретил в Марокко.

