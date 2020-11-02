В МОЗ посчитали, сколько украинцев отравились грибами
С начала 2020 года в Украине зарегистрировали 161 случай отравления дикорастущими грибами, из них пять летальных.
Об этом сообщает ЦОЗ в Facebook.
Пострадавших зарегистрировали:
в Винницкой области – 33 человека;
Хмельницкой области – 22;
Днепропетровской области – 15 человек (2 летальных);
Закарпатской области – 11 человек (2 летальных);
Черновицкой области – 10 человек;
Ровенской и Донецкой областях – по 8 человек;
Черниговской области – 7 человек;
Киевской области – 6 человек;
Кировоградской и Черкасской областях – по 5 человек;
Львовской, Николаевской, Тернопольской, Херсонской областях - по 4 человека;
Волынской области – 3 человека (1 летальный),
Житомирской и Полтавской областях - по 3 человека;
Харьковской области - 2 человека;
Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской областях - по 1 случаю.
Как не отравиться грибами
Лучше всего отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются при наличии разрешительной документации.
Не покупайте грибы на стихийных рынках и несанкционированных точках торговли.
Внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки.
Собирайте лишь хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими.
Не берите слишком молодые или старые грибы — их легко перепутать с ядовитыми.
Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в частности тяжелые металлы.
Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.
Не пробуйте сырые грибы.
Дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные надо выбросить.
Готовьте грибы в течение первых суток после уборки.
Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин.
Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.
"Помните, употреблять грибы не рекомендовано беременным, женщинам, которые кормят грудью, и пожилым людям. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет. В случае отравления, ни в коем случае не занимайтесь самолечением — это опасно для жизни!", - говорится в сообщении.
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