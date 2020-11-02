В МОЗ посчитали, сколько украинцев отравились грибами

С начала 2020 года в Украине зарегистрировали 161 случай отравления дикорастущими грибами, из них пять летальных.



Об этом сообщает ЦОЗ в Facebook.



Пострадавших зарегистрировали:



в Винницкой области – 33 человека;

Хмельницкой области – 22;

Днепропетровской области – 15 человек (2 летальных);

Закарпатской области – 11 человек (2 летальных);

Черновицкой области – 10 человек;

Ровенской и Донецкой областях – по 8 человек;

Черниговской области – 7 человек;

Киевской области – 6 человек;

Кировоградской и Черкасской областях – по 5 человек;

Львовской, Николаевской, Тернопольской, Херсонской областях - по 4 человека;

Волынской области – 3 человека (1 летальный),

Житомирской и Полтавской областях - по 3 человека;

Харьковской области - 2 человека;

Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской областях - по 1 случаю.



Как не отравиться грибами



Лучше всего отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются при наличии разрешительной документации.



Не покупайте грибы на стихийных рынках и несанкционированных точках торговли.

Внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки.



Собирайте лишь хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими.



Не берите слишком молодые или старые грибы — их легко перепутать с ядовитыми.



Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в частности тяжелые металлы.



Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.



Не пробуйте сырые грибы.



Дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные надо выбросить.

Готовьте грибы в течение первых суток после уборки.



Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин.



Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.



"Помните, употреблять грибы не рекомендовано беременным, женщинам, которые кормят грудью, и пожилым людям. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет. В случае отравления, ни в коем случае не занимайтесь самолечением — это опасно для жизни!", - говорится в сообщении.

