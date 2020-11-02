Зеленскиий лично приедет убеждать "слуг народа" голосовать за увольнение судей КС

В понедельник, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить заседание фракции "Слуга народа".



Об этом сообщили источники "Страны" в воскресенье.



"Пока неизвестно, во сколько начнётся заседание, так как пока не знаем, что по графику у президента. Обсуждать будем, конечно же, законопроект об увольнении судей КС", - заявил источник.



Напомним, ранее депутат президентской фракции Александр Качура сообщил, что в понедельник состоится заседание фракции "Слуги народа". На нем будут рассматривать законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ, а также другие накопившееся вопросы.



Как сообщалось, в эту пятницу, 30 октября, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в Законе Украины "О предотвращении коррупции".

