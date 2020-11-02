Выбери меня-1. «Рукавичка» по-грузински

Начало первой недели ноября оказалось уникальным. Сразу в трех странах, связанных с Украиной, выборы. Самые важные для нас, разумеется, президентские в США, они пройдут во вторник. Вчера президента избирала Молдова. А позавчера за депутатов парламента голосовала Грузия. Обосновавшийся в Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили еще до окончательного подсчета голосов отказался от борьбы за премьерство. Демократия по-грузински – это наша поговорка «три украинца – два гетьмана», но только в кубе...



Голоса на парламентских выборах в Грузии посчитали значительно быстрее, чем на местных выборах в Украине. Ничего удивительного – страна небольшая. Всего через несколько часов после закрытия участков были обработаны данные почти со всех 3847 избирательных участков. Они однозначно показали лидерство правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили – набрала свыше 48% голосов. А ее основной оппонент – блок «Национальное движение – Сила в единстве» Михаила Саакашвили набрал немногим более 27% голосов.



Как и местные выборы в Украине, парламентские в Грузии прошли по новому законодательству, принятому в июне 2020-го. Похожих с нами новаций не много, одна из них – гендерные квоты для женщин.



В остальном главные изменения касались уменьшения количество мажоритарщиков – 30 вместо 73, и соответствующего увеличения депутатов, избранных по пропорциональной партийной системе, – 120 человек. Всего получается 150 депутатов.



Кто прошел по одномандатным округам в целом пока неясно. В Тбилиси ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей (будет второй тур). В остальных округах в большинстве своем лидерами стали представители правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия». Или тоже потребуется провести второй тур.



Для прохождения партий в парламент был снижен барьер – он составляет всего 1%. Поэтому в «грузинскую рукавичку», как в известной басне, набилось много мелких «зверушек». Кто они? Точнее, «хлопцы, чьи вы будете, кто вас в бой ведет?».



В сентябре Саакашвили эмоционально заявил в интервью телекомпании «Пирвели», что на этих выборах либо его блок возьмет большинство, либо Грузия погибнет. «Но Грузия не погибнет, мы победим. После нашей победы будет создано правительство, в котором будут представлены широкие общественные интересы», – пафосно добавил он



Но пока вариантов оппозиционной коалиции не просматривается. А идти на сговор с «антинародным режимом» демократы не намерены. Поэтому премьером может остаться Георгия Гахария, представитель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», который занимает эту должность чуть более года

Понятно, что есть правящая политическая сила и оппозиция, есть явные сателлиты Бидзины Иванишвили и Михаила Саакашвили, а есть колеблющиеся и капризные. Колебаний было бы значительно больше, если бы ни одна из партий не получила 40,5% поддержки. В этих условиях она не может формировать парламентское большинство.Но есть партия, у которой больше 48%. Так что этот вопрос снят. Дальше возникает вопрос, кто вступит в коалицию с партией Бидзины Иванишвили? Возможно, «Альянс патриотов», который обвиняют в том, что они живут на российские деньги – у них около 3,2% голосов.Партия «Европейская Грузия», которая взяла около 3,7% голосов, скорее всего, примкнет к победителю. Точнее, пойдет в любую коалицию, которая сможет собрать правительство. Ее лидер, бывший замминистра иностранных дел, депутат парламента Серги Капанадзе постоянно повторяет, что общество заставляют делать выбор между Саакашвили и Иванишвили.В сентябре Саакашвили эмоционально заявил в интервью телекомпании «Пирвели», что на этих выборах либо его блок возьмет большинство, либо Грузия погибнет. «Но Грузия не погибнет, мы победим. После нашей победы будет создано правительство, в котором будут представлены широкие общественные интересы», – пафосно добавил он.На это Капанадзе ответил на своей странице в соцсетях, что «Европейская Грузия» против того, чтобы Саакашвили становился премьером. «Мы не должны выбирать между Мишей и Бидзиной. Это замкнутый круг, который устраивает только Мишу и Бидзину. Им обоим это нужно для своей личной власти. Они как никогда раньше стали похожи друг на друга...Так он пытается навязать нам прошлое. Опять выбор между двумя индивидами. А ведь вопрос стоит категорически иначе. Выбор проходит между политикой прошлого, политикой, которая основана на эго индивидов и между переломными изменениями, за которыми должен последовать вывод страны из этого тяжелейшего кризиса. Или мы просто погибнем.Именно поэтому, для нас, «Европейской Грузии», принципиально важна смена сегодняшней власти и их отправка в оппозицию. Также важно, чтобы Миша не стал премьером и у него не было единоличной власти» (конец цитаты).Показательным для мелких оппозиционеров была история бывших соратников Саакашвили – Георгия Вашадзе (лидера партии «Новая Грузия») и Тако Чарквиани (партия «Закон и справедливость»). Некоторое время они были горячими сторонниками Михо. А Вашадзе – еще и яркий представитель грузинских политиков-реформаторов времен правления Саакашвили.Был заместителем Министра юстиции, курировал создание Дома юстиции – офиса «одного окна», который потом внедряли и у нас. Так же руководил проектом по созданию сервисных центров (аналог наших центров админуслуг). Внедрил систему биометрических паспортов, удостоверений личности, цифровую подпись, личный портал my.gov.ge. В Грузии он был признан самым успешным реформатором 2011 года.Казалось бы, Вашадзе – это апологет Саакашвили, который будет идти с ним по жизни на всех выборах. Но еще летом они что-то не поделили, и Вашадзе заявил об уходе из объединения Саакашвили и создании своей политической платформы вместе с Тако Чарквиани под названием «Стратегия Агмашенебели». На этих выборах они взяли плюс-минус 3,1% голосов.Михаил Саакашвили очень рассердился на своего соратника и заявил, что Георгий Вашадзе «перешел на темную неправильную сторону» Бидзины Иванишвили. Вашадзе в ответ на заявления экс-президента Грузии разместил в соцсетях свою фотографию в костюме героя «Звездных войн» Кайло Рена. «Мы – сила, которая победит на темной стороне!» – написал Георгий Вашадзе.Позже на брифинге лидер «Новой Грузии» заявил, что ни у одного из оппозиционных политических лидеров «нет права на необоснованное поливание друг друга грязью». Саакашвили после этого называл его не иначе, как марионеткой Иванишвили.Правда, сейчас Вашадзе участвует в митингах и совещаниях, которые организовывают соратники Саакашвили в Тбилиси. И поддерживает идею – не признавать результаты выборов, где их партии набрали в среднем от 1 до 3% голосов. Но это временный союз собаки и кошки против повара или «объединение демократов перед расстрелом».Как только шансов победить общего врага совместными усилиями не останется, микро-оппозиционеры продолжат ругаться между собой и настаивать, что для укрепления основ демократии нельзя допускать единоличной власти победителя. Нужно создавать коалицию и двигать на премьера кого-то из них.Но пока вариантов оппозиционной коалиции не просматривается. А идти на сговор с «антинародным режимом» демократы не намерены. Поэтому премьером может остаться Георгия Гахария, представитель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», который занимает эту должность чуть более года.Гахария раньше был секретарем Совета национальной безопасности, министром экономики, а также занимал должность бизнес-омбудсмена. С 2017 года и до назначения главой правительства возглавлял Министерство внутренних дел. До этого довольно долго жил в Москве, учился в МГУ, где стал магистром школы бизнес-администрирования. Этот момент особенно тяжело переживают ранимые души проигравших патриотов от демократии. Вся их надежда – на «Михомайдан»...