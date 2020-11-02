Осеннее оборзение
Что общего между ноябрем и Конституционным Судом Украины? Они наглядно демонстрируют всеобщее равенство перед фундаментальным законом – Законом Всемирного тяготения: только он может заставить упасть и желтый лист, и единственного гаранта верховенства Конституции Украины как Основного закона государства на всей территории Украины. В отличие от «Основного», в Закон всемирного тяготения нельзя внести поправки или приостановить его действие.
«Судьбу этих судей и их решений определит улица, если судьи КС добровольно не уйдут в отставку» – заявила партия «Слуга народа», недовольная решением Конституционного Суда No 13-p/2020 от 27 октября 2020г. по поводу электронного декларирования и полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
В свою очередь президент оперативно внес в парламент законопроект № 4288, направленный на «очищение» КСУ, точнее – решил прекратить полномочия всего состава Конституционного суда Украины. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «никчемным (таким, что не создает правовых последствий) и как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».
Зеленский заявил, что судьи КС «были назначены старой системой» и его «предшественниками», а потому отменяют «фундаментальные» законы: «они (судьи) долго сидели в засаде. Пока не начались, наконец, проверки деклараций чиновников. Пока НАБУ уже от нашей власти не получило право на полноценную оперативно-розыскной работу. Пока не заработал Высший антикоррупционный благодаря смене власти в 2019-м. И вот здесь им всем стало страшно. Очень. И сразу захотелось выйти из всех договоренностей о создании другой, прозрачной реальности. Формальные поводы найдены. И вдруг Суд в ускоренном формате начинает рассматривать и отменять фундаментальные законы. Всю антикоррупцию. НАБУ, которому мы дали возможности. НАПК, которое начало тщательно смотреть, кто и сколько заработал и потратил. На очереди - то же Высший антикоррупционный, который будет сажать топ-воров за решетку. Ну не хотят старые элиты платить по любым счетам. Не хотят отвечать за свои шикарные года бесконтрольной жизни», – подчеркнул президент.
Все это, возможно, выглядело бы шикарно, но только вот решение Конституционного Суда No 13-p/2020 от 27 октября 2020г. не об отмене антикоррупционного законодательства. А, скорее, о несоответствии вышеперечисленных органов внешнего управления нормам Конституции Украины – их в Основном законе нет.
Но это все следствия. А причина в том, что НАБУ, НАПК – «суды над судами», непредусмотренные Конституцией, согласно статьи 6 которой государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную (ВР Украины), исполнительную (президент и КМУ) и судебную
И пока придворные представители «IV власти» наперегонки обвиняют судей КСУ в заинтересованности в отмене уголовной ответственности (статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины) за недостоверное декларирование, попробуем разобраться, почему решение КС No 13-p/2020, принятое Большого палатой в составе 15 судей, стало столь резонансным, а данный состав суда – одиозным.
Итак, 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, то есть всего лишь декриминализировал ответственность за недостоверное декларирование (что не отменяет административную ответственность в виде штрафов). Также КС признал неконституционными полномочия НАПК касательно проверки деклараций чиновников и его доступа к государственным реестрам.
Но это все следствия. А причина в том, что НАБУ, НАПК – «суды над судами», непредусмотренные Конституцией, согласно статьи 6 которой государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную (ВР Украины), исполнительную (президент и КМУ) и судебную. Причем, органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных настоящей Конституцией пределах и в соответствии с законами Украины.
Правосудию в Основном Законе посвящен целый раздел 8, а согласно статье 124 «правосудие в Украине осуществляют исключительно суды». Для тех, кому «очень хочется», уточнено, что делегирование функций судов, а также присвоение этих функций другими органами или должностными лицами не допускаются.
Еще в этом разделе есть статьи о Высшем совете юстиции, о прокуратуре и адвокатуре, а вот про вновь созданные агентство и бюро нет ничего.
Юрисдикция судов распространяется на любой юридический спор и любое уголовное обвинение.
На сегодняшний день все наши суды, включая специализированные – административные и хозяйственные – относятся к судам общей юрисдикции.
Конституционный Суд Украины отмечает, что любые формы и методы контроля в виде проверок, мониторинга и т.д. функционирования и деятельности судов и судей должны реализовываться только органами судебной власти и исключать создание таких органов в системе как исполнительной, так и законодательной власти
Отдельно стоит Конституционный Суд – ему посвящен Раздел 12. Исключительно КСУ решает вопрос о соответствии Конституции законов Украины и в предусмотренных Конституцией случаях других актов, осуществляет официальное толкование Конституции Украины, а также иные полномочия в соответствии с настоящей Конституцией.
Исходя из этих своих полномочий, КСУ и написал в своем «скандальном» решении, что законодатель (ВР) пренебрегает основными конституционными принципами разделения государственной власти в части независимости судебной ветви власти, наделяет законами органы и должностных лиц, не принадлежащих к судебной власти, значительным объемом полномочий по организации и деятельности судов, определения судоустройства и статуса судей и т.п. вне установленной Конституцией Украины их компетенцией. Таким образом, создаются предпосылки для неправомерного влияния на суд, вмешательства в деятельность органов судебной власти, нарушение принципов независимости и самостоятельности судей.
Конституционный Суд Украины отмечает, что любые формы и методы контроля в виде проверок, мониторинга и т.д. функционирования и деятельности судов и судей должны реализовываться только органами судебной власти и исключать создание таких органов в системе как исполнительной, так и законодательной власти.
Итак, Конституционный Суд Украины считает, что на законодательном уровне должны быть созданы такие взаимоотношения, которые исключали бы неоправданное давление, влияние или контроль со стороны исполнительной или законодательной власти на судебную власть и предотвращали бы возникновение нормативного регулирования, которое позволит на законодательном уровне контролировать органы судебной власти, а также судей при осуществлении ими функций и полномочий, приведет к вмешательству в деятельность судебной власти и посягательства на его независимость, закрепленную в Основном Законе Украины. Таким образом, создавая соответствующие органы, вводя ответственность (санкции), отдельные виды контроля, законодатель должен исходить из принципов независимости судебной власти, невмешательство в деятельность судов и судей. (то есть, контроль над судьями, в частности, электронное декларирование, должны осуществляться органами правосудия).
В п. 13 своего решения Конституционный Суд Украины констатировал, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции как орган исполнительной власти осуществляет контроль над конституционно закрепленными институтами, каковы суды и Конституционный Суд Украины.
Поскольку судебная власть является независимой, а независимость и неприкосновенность судей системы судоустройства и судей Конституционного Суда Украины гарантируется Конституцией Украины, исполнительная ветвь власти отделена от судебной ветви власти.
Иными словами, НАПК, как и любое другое министерство – орган исполнительной власти, не может контролировать орган судебной власти, в т.ч. КСУ.
Таким образом, решение КСУ от 27 октября – не про электронное декларирование и декриминализацию борьбы с коррупцией, а о независимости судебной системы, борьбу за влияние на которую ведут как внешние «партнеры» Украины, так и украинские финансово-политические круги
Таким образом, решение КСУ от 27 октября – не про электронное декларирование и декриминализацию борьбы с коррупцией, а о независимости судебной системы, борьбу за влияние на которую ведут как внешние «партнеры» Украины, так и украинские финансово-политические круги.
При этом КСУ не отменял электронное декларирование или ответственность за коррупционные деяния как таковые, и уж точно не ликвидировал антикоррупционные органы – это вне его компетенции.
То, что НАПК «прикрыл» электронный реестр деклараций – это его инициатива, очевидно, для раздувания темы ущемления своих полномочий – в решении КСУ нет ничего о запрете деятельности реестра.
И прежде чем клеймить КСУ, хотелось бы узнать о результатах бурной деятельности НАПК и НАБУ за четыре года их безбедного существования (за счет нас, налогоплательщиков) – может, над ними тоже контроль нужен?
А уж попытка отмены Решения КСУ наспех составленным законом ВРУ уж совсем неконституционно выглядит: в Украине признается и действует принцип верховенства права (Статья 8 КУ), а не принцип политической целесообразности.
Решения КСУ независимо от того, нравятся они «слугам народа» или нет, «окончательны и обжалованию не подлежат» (Статья 151-2 КУ), исчерпывающие основания для прекращения полномочий судьи КСУ изложены в ст. 149 КУ – потому скандально не решение No 13-p/2020 КСУ, а инициатива президента о роспуске Суда, ибо она направлена на разрушение конституционных основ украинской государственности, что непременно приведет нас к новому политическому кризису (негативное мнение об этом в своем письме высказала и Венецианская комиссия).
Открытая угроза судьям КСУ со стороны правящей партии СН отдать их на «милость» толпы перечеркивает все разговоры о нашем «европейском» цивилизационном выборе – ну разве что выборе той модели «народного волеизъявления», яркие примеры которого на днях явила нам Франция.
Все это говорит о том, что наши либертарианцы на самом деле в качестве модели государственной власти в Украине выбрали охлократию ( от ὄχλος «толпа» + κράτος «власть») – это, учит Википедия, вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов
Все это говорит о том, что наши либертарианцы на самом деле в качестве модели государственной власти в Украине выбрали охлократию ( от ὄχλος «толпа» + κράτος «власть») – это, учит Википедия, вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов.
Меж тем Большая палата Конституционного суда Украины во вторник, 3 ноября, продолжит рассматривать дело о конституционности закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» – хочется надеяться, что в основу своего решения КСУ положит ст.10 КУ – норму прямого действия, предусматривающую защиту русского языка и развитие языков международного общения.
Еще на рассмотрении КСУ сейчас находится представление Галины Третьяковой, Руслана Стефанчука и др. относительно толкования понятия «достойные условия жизни». «Удачное» толкование этого понятия поможет упростить законодателю задачу по отмене социальных льгот, а суды не будут выносить решения в пользу граждан, которые наше государство все равно не исполняет.
Некоторые из таких дел попадают в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который еще 15 января 2010 г. в своем решении по делу «Юрий Иванов против Украины» обязал Украину безотлагательно внедрить эффективное средство, способное обеспечить достаточную компенсацию за невыполнение или затягивание исполнения судебных решений.
Однако, за 10 лет ничего не изменилось и сей гордиев узел взялась разрешить пламенная слуга народаТретьякова – в своем обращении в КСУ она изложила тезисы о том, что прожиточный минимум должен отражать «реальную себестоимость жизни украинца», что «не все одинокие матери требуют помощи государства» (некоторые достаточно материально обеспечены), а также о необходимости внедрить налогообложение домохозяйств (содержание наших антикоррупционных органов дорого стоит).
Не знаю, как все это коррелируется с нормами ст.ст. 46 и 48 Основного Закона, но зато точно описывается словами современного классика: «Стилистические журналы учат, что роскошь – это окружить себя дорогими вещами. Но они лгут. Настоящая роскошь – древняя, истинная – это окружить себя дешевыми жизнями. Вот как Сталин. Или Каракалла…» (Виктор Пелевин, «Непобедимое солнце», 2020).