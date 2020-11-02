Осеннее оборзение

Что общего между ноябрем и Конституционным Судом Украины? Они наглядно демонстрируют всеобщее равенство перед фундаментальным законом – Законом Всемирного тяготения: только он может заставить упасть и желтый лист, и единственного гаранта верховенства Конституции Украины как Основного закона государства на всей территории Украины. В отличие от «Основного», в Закон всемирного тяготения нельзя внести поправки или приостановить его действие.



«Судьбу этих судей и их решений определит улица, если судьи КС добровольно не уйдут в отставку» – заявила партия «Слуга народа», недовольная решением Конституционного Суда No 13-p/2020 от 27 октября 2020г. по поводу электронного декларирования и полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).



В свою очередь президент оперативно внес в парламент законопроект № 4288, направленный на «очищение» КСУ, точнее – решил прекратить полномочия всего состава Конституционного суда Украины. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «никчемным (таким, что не создает правовых последствий) и как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».



Зеленский заявил, что судьи КС «были назначены старой системой» и его «предшественниками», а потому отменяют «фундаментальные» законы: «они (судьи) долго сидели в засаде. Пока не начались, наконец, проверки деклараций чиновников. Пока НАБУ уже от нашей власти не получило право на полноценную оперативно-розыскной работу. Пока не заработал Высший антикоррупционный благодаря смене власти в 2019-м. И вот здесь им всем стало страшно. Очень. И сразу захотелось выйти из всех договоренностей о создании другой, прозрачной реальности. Формальные поводы найдены. И вдруг Суд в ускоренном формате начинает рассматривать и отменять фундаментальные законы. Всю антикоррупцию. НАБУ, которому мы дали возможности. НАПК, которое начало тщательно смотреть, кто и сколько заработал и потратил. На очереди - то же Высший антикоррупционный, который будет сажать топ-воров за решетку. Ну не хотят старые элиты платить по любым счетам. Не хотят отвечать за свои шикарные года бесконтрольной жизни», – подчеркнул президент.



Все это, возможно, выглядело бы шикарно, но только вот решение Конституционного Суда No 13-p/2020 от 27 октября 2020г. не об отмене антикоррупционного законодательства. А, скорее, о несоответствии вышеперечисленных органов внешнего управления нормам Конституции Украины – их в Основном законе нет.



Но это все следствия. А причина в том, что НАБУ, НАПК – «суды над судами», непредусмотренные Конституцией, согласно статьи 6 которой государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную (ВР Украины), исполнительную (президент и КМУ) и судебную

Конституционный Суд Украины отмечает, что любые формы и методы контроля в виде проверок, мониторинга и т.д. функционирования и деятельности судов и судей должны реализовываться только органами судебной власти и исключать создание таких органов в системе как исполнительной, так и законодательной власти



Таким образом, решение КСУ от 27 октября – не про электронное декларирование и декриминализацию борьбы с коррупцией, а о независимости судебной системы, борьбу за влияние на которую ведут как внешние «партнеры» Украины, так и украинские финансово-политические круги

Все это говорит о том, что наши либертарианцы на самом деле в качестве модели государственной власти в Украине выбрали охлократию ( от ὄχλος «толпа» + κράτος «власть») – это, учит Википедия, вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов