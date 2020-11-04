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- Sia сделали мультяшной девочкой в новом клипе
Sia сделали мультяшной девочкой в новом клипе
Певица Sia начала сезон подготовки к Рождеству. Сделала она, представив на своем YouTube-канале премьеру нового видеоклипа на ее уже известную песню Snowmen.
Клип сделан в виде пластилинового мультика, где главной героиней является девочка - вылитая Sia. Крошка с челкой, закрывающей лицо, знакомится со снеговиками и пускается с ними в приключения.
Видео так и подписали: "Рождество пришло рано. Айда окунемся в дух праздника вместе с видео о Снеговике".
Первые отзывы поклонников свидетельствуют о том, что они просто восхищены мультфильмом-клипом.
Источник: Корреспондент
09:30