Sia сделали мультяшной девочкой в новом клипе

Певица Sia начала сезон подготовки к Рождеству. Сделала она, представив на своем YouTube-канале премьеру нового видеоклипа на ее уже известную песню Snowmen.



Клип сделан в виде пластилинового мультика, где главной героиней является девочка - вылитая Sia. Крошка с челкой, закрывающей лицо, знакомится со снеговиками и пускается с ними в приключения.



Видео так и подписали: "Рождество пришло рано. Айда окунемся в дух праздника вместе с видео о Снеговике".



Первые отзывы поклонников свидетельствуют о том, что они просто восхищены мультфильмом-клипом.





