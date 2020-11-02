Конституционный суд начал внеплановое заседание

Конституционный суд во вторник, 2 ноября, в 12:00 начал внеплановое заседание. Об этом сообщил телеграм-канал PavlovskyNEWS.



По его данным, КС рассматривает обращение 46 депутатов Верховной Рады по рынку земли. Они просят уточнить ст. 13 Конституции, где говорится, что земля, ее недра, атмосферный воздух - являются объектами права собственности украинского народа.



Также депутаты просят уточнить ч.1 ст.14, в которой говорится, что земля является основным природным богатством и находится под особой охраной государства.



Телеграм-канал отмечает, что указанное представление от депутатов ВР поступило в Конституционный суд еще в конце 2019 года.

