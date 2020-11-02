Швеция пригласила полек делать бесплатные аборты

Министр гендерного равенства Швеции Оса Линдхаген пригласила полек делать аборты в ее стране после решения Конституционного трибунала Польши о фактическом их запрете по причине дефектов развития плода.



«Пусть польские женщины делают аборты в Швеции! Настало время Швеции встать на защиту польских женщин так же, как когда-то Польша встала на защиту нас!» — сказала министр. Она напомнила, что в 1960-х годах, когда аборты были запрещены в Швеции, тысячи шведок ради этого ездили в Польшу. По словам Линдхаген, входящая в правящую коалицию Партия зеленых планирует добиться того, чтобы Швеция предложила польским женщинам бесплатную процедуру прерывания беременности.



Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда после недели массовых протестов в стране поменял свое мнение об абортах. Глава государства указал, что женщины должны иметь право на прерывание беременности в том случае, если плод имеет дефекты развития. «Не может быть такого, чтобы закон требовал от женщины подобного героизма», — сказал он. Это заявление Дуды сильно контрастирует с его же позицией неделю назад, когда он приветствовал решение Конституционного трибунала о запрете абортов из-за дефектов развития плода.



В Польше уже вторую неделю идут массовые протесты с численностью до 100 тысяч. Известно, что недовольные даже срывают церковные службы. Демонстрации начались после того, как 22 октября Конституционный трибунал Польши назвал аборты, сделанные из-за дефектов развития плода, неконституционными. Такое постановление фактически может привести к частичному запрету на прерывание беременности — если документ поддержат в парламенте. В таком случае аборт будет разрешен только из-за изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни женщины.



В последнее время консервативные ценности играют все большую роль в общественной жизни Польши. Это связывают с приходом к власти консервативной партии «Право и справедливость».



В 2016-м власти Польши впервые задумали полностью запретить аборты. Тогда в стране также прошли массовые манифестации женщин, акция получила название «Черный протест» — участницы по призыву организаторов одевались во все черное.

