В РФ не знают о подготовке "нормандской" встречи

В Москве ничего не знают о подготовке встречи в "нормандском формате", о которой ранее заявили в Киеве. Об этом в понедельник, 2 ноября, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.



"Нам пока ничего об этом не известно, о какой "нормандской четверке" идет речь. Как вы знаете, "нормандский формат" разделен на несколько уровней, подуровней. Встречаются министры, контактируют и советники. Что имеют в виду в данном случае представители Украины, мне непонятно", - сказал он журналистам.



Руденко также добавил, что он лично не знает ни о каких фактах и ни о каких датах.

