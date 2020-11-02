В Киеве на карантин закрыли 8 школ и 9 детсадов

Пресс-секретарь киевского городского главы Оксана Зиновьева сообщила, что в столице закрыли на карантин 8 школ и 9 детсадов. В учреждениях образования зафиксировали коронавируса среди учеников и учителей.



Об этом Оксана Зиновьева заявила во время брифинга.



"На карантин в Киеве закрыто восемь школ. На дистанционном обучении находятся 449 классов в 133 школах столицы. Болеют коронавирусом 559 учеников и 567 педагогов", - сказала она.



Также Зиновьева добавила, что в Киеве на карантин закрыты девять детских садов и 103 группы в почти ста детсадах. Посещаемость детских садов сегодня - более 52%.

