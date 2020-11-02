Украинцев проверят на цифровую грамотность

Министерство цифровой трансформации проведет всеукраинский тест Цифрограм, показывающий цифровую грамотность граждан. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Минцифры.



Тест поможет определить уровень цифровой грамотности, пробелы в цифровых навыках и сориентирует, какие именно навыки и знания следует усовершенствовать, объяснили в министерстве.



Проверять знания и навыки будет осуществляться в шести сферах: основы компьютерной грамотности, информационная и медиа-грамотность, умение работать с данными, создание цифрового контента, коммуникация и взаимодействие в цифровом обществе, безопасность в цифровом обществе; решение технических проблем, обучение.



Цифрограм предлагает дать ответ на 90 вопросов. Приблизительная продолжительность прохождения теста 30-40 минут.



Задания теста систематизированы по сферам знаний европейской рамки цифровых компетентностей для граждан DigComp 2.1., адаптированной украинскими экспертами.



После сдачи теста каждый получит электронный сертификат, удостоверяющий общий уровень цифровой грамотности, общее количество набранных баллов, а также количество баллов по каждой сфере компетенций.

