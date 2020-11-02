МИД РФ отреагировал на идею о "скандинавских миротворцах в Карабахе"

Предложенная США идея о размещении скандинавских миротворцев в Нагорном Карабахе должна согласовываться со сторонами конфликта. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишет УНН.



“Это нужно у американцев спрашивать, откуда они взяли эти предложения и идеи. Все необходимые параметры возможных механизмов должны быть согласованы в консультациях со сторонами конфликта”, — сказал он.



Отвечая на вопрос о том, известно ли российской стороне об этой идее, Руденко сказал, что "известно только то, что сказал (помощник президента США по национальной безопасности) Роберт О"Брайен“.

