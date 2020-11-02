Меркель призывает сократить контакты до абсолютного минимума

Единственным доступным пока способом приостановить распространение COVID-19 является сокращение до абсолютного минимума человеческих контактов.



Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на специальном брифинге для журналистов в Берлине 2 ноября, сообщает корреспондент Укринформа.



«На 4 недели нам придется отказаться от всего, что делает жизнь приятной. Если мы выдержим, то сможем прервать вторую волну. Если удастся затормозить распространение инфекции, мы создадим условия для того, чтобы у нас был сносный декабрь», - сказала Меркель.



Она добавила, что с начала декабря тоже не стоит рассчитывать на жизнь, которая была до пандемии, впереди трудные месяцы.



Меркель подчеркнула, что понимает, что ограничения являются тяжелыми, «но сейчас не время выбирать варианты», ведь есть прямая связь между количеством заражений и количеством контактов, а в 75% случаев немецкие инфекционисты не могут проследить, где именно произошло заражение. Таким образом, задача - сократить контакты, где только возможно: никаких празднований, встречаться можно членам лишь 2 семей (2 домохозяйств), не более 10 человек. Так можно будет, среди прочего, отслеживать цепочки передачи инфекции и прерывать их.



Жесткие меры канцлер мотивировала конкретными данными: число новых заражений в стране утроилось за последние 3 недели, а с начала октября увеличилось в 5 раз; количество занятых коек интенсивной терапии в больницах выросло с 22 октября по 1 ноября с 1300 до 2061. «Мы не можем допустить, чтобы быстрое распространение болезни поставило на грань нашу систему здравоохранения», - подчеркнула глава правительства и добавила, что примерно 30% населения Германии находится в группе риска.

