Во вторник в Украине местами пройдут дожди

В ближайшие сутки, 3 ноября, погоду большинства областей Украины будет определять поле повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается, но в ночные и утренние часы будут образовываться туманы, лишь в западной и восточной частях в зоне влияния атмосферных фронтов пройдут дожди; температрурный фон кардинально не изменится, сообщает в понедельник Укргидрометцентр.



Во вторник в западных областях умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, в восточных, ночью также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью, утром в северных и центральных областях местами туман.



Ветер северо-западный (в западных областях - юго-восточный), 5-10 м/с.



Температура ночью 3-8 ° тепла, в Карпатах 0-3 ° тепла; днем 8-13 °, на крайнем западе страны до 15°.



В Киеве во вторник без осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 10°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 ноября самая высокая температура днем была 16,6 в 1984, 1999г., самая низкая ночью -12,7 в 1979г.



В среду, 4 ноября, в Украине без существенных без осадков, только ночью в западных областях и на крайнем юге страны местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью 2-7° тепла; днём 6-11°, в южной части и восточных областях 10-15°.



В Киеве в среду без осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 8-10°.

