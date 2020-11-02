Зеленский: "Украина находится под атакой"

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что недавние события, связанные с решением Конституционного суда относительно Национального агентства по противодействии коррупции (НАПК) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), нацелены на подрыв верховенства закона, а также противодействию прогрессу, достигнутому в борьбе с коррупцией.



Как передают Українські Новини, об этом Зеленский написал в статье для издания Financial Times.



"Украина находится под атакой. Не только на ее границах, но и в центре ее демократических институтов. Я хочу заверить наших международных партнеров в том, что мы будем сопротивляться и победим. На прошлой неделе Конституционный Суд вынес деструктивное решение, пытаясь разрушить нашу антикоррупционную архитектуру. Судьи заявили, что Национальное агентство по противодействию коррупции не имеет конституционного права проверять и раскрывать декларации об активах государственных служащих, и что предоставление ложной информации больше не будет считаться уголовным преступлением", — написал Зеленский.



Он указал, что введение в 2016 году обязательного электронного декларирования и ответственности за незаконное обогащение стало первым и наиболее важным шагом в создании основы для искоренения коррупции.



Глава государства считает, что для подрыва этого процесса предпринята попытка разрушения существенной части антикоррупционных достижений Евромайдана.



"Это (разрушение части антикоррупционных достижений) следует за другим недавним постановлением конституционного суда, которое подорвало авторитет Национального антикоррупционного бюро, которое было создано для расследования взяточничества среди высших государственных служащих. Эти постановления являются частью систематических усилий по подрыву верховенства закона, противодействию прогрессу, достигнутому в нашей борьбе с коррупцией... Особое беспокойство вызывает тот факт, что на рассмотрении КС находится ряд других петиций — от пророссийских депутатов и тех, кого поддерживают олигархи, — которые призваны отменить наши последние крупные реформы в таких сферах, как земля, банковское дело и антикоррупционный суд", — добавил Зеленский.



Президент указал, что не позволит "темным силам" добиться успеха в своей попытке контрреволюции.



"Мы также начинаем расследования в отношении людей, которые действовали незаконно от имени корыстных интересов известных влиятельных финансовых групп и иностранных государств с целью уничтожения наших антикоррупционных агентств. И я попросил правительство начать консультации и разработать широкую и амбициозную программу судебной реформы, которая будет включать в себя чистку судов", — написал Зеленский.

